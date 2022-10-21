Tank в городе: китайские автомобили придут на российский рынок

Внедорожники появятся у дилеров в начале 2023 года.

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На рынке РФ в следующем году появятся внедорожники Tank 300 и Tank 500 китайского автоконцерна Great Wall. Для Tank Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии.

Как сообщает «Автостат», купить их можно будет через дилеров: завезут внедорожники в Россию в первой половине следующего года.

Tank на российском рынке будут представлены с двумя моторами — базовым двухлитровым турбодвигателем мощностью 220 л.с. и трехлитровым V6 мощностью 299 л.с.

Стоимость новинок пока не называется. В перспективе китайский производитель не исключает сборку автомобилей на территории России.

Фото: Great Wall