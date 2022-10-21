Впервые в России за пьяную езду изъяли машину — журнал За рулем

Впервые в России за пьяную езду изъяли машину

В пользу государства передали ВАЗ-2114, принадлежащий жителю Красноярского края.

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Ужесточающие наказание за пьяную езду, предусматривающее изъятие авто в пользу государства для нарушителей-рецидивистов, впервые применили в России.

Красноярский суд вынес резонансное решение в отношении 26-летнего местного жителя: сотрудники ГИБДД дважды поймали его за управлением автомобилем в нетрезвом виде. Его лишили прав на 2,5 года, обязали отработать 360 часов принудительных общественных работ и лишила машины.

На такие жесткие меры суд пошел из-за того, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, сообщает местный портал ngs24.ru.

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