Эта автохимия обязательна в зимний период

Зима всегда приходит неожиданно: казалось, еще вчера светило солнца, а с утра повсюду иней и замерзшие лужи. Поэтому готовить к холодам автомобиль нужно заранее.
В первую очередь перед наступлением холодов следует поменять жидкость в бачке стеклоомывателя: заливать незамерзайку можно при температуре, близкой к нулю.
Чтобы избежать неприятной ситуации с примерзшими дверями, перед началом зимнего сезона резиновые уплотнители дверей надо промазать специальной силиконовой смазкой.
Для удаления ледяной корки со стекла положите в багажник размораживатель стекол. А еще лучше обработать стекла заранее антиобледенителем: средство имеет в составе сорбитол и изопропиловый спирт, что препятствует обледенению до трех суток после нанесения, советую эксперты WheelNews.ru.