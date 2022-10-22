Эта автохимия обязательна в зимний период — журнал За рулем

Эта автохимия обязательна в зимний период

В это время автомобиль эксплуатируется в сложных для узлов и агрегатов условиях.

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15 вещей, которые нужно успеть сделать до холодов

Зима всегда приходит неожиданно: казалось, еще вчера светило солнца, а с утра повсюду иней и замерзшие лужи. Поэтому готовить к холодам автомобиль нужно заранее.

В первую очередь перед наступлением холодов следует поменять жидкость в бачке стеклоомывателя: заливать незамерзайку можно при температуре, близкой к нулю.

Чтобы избежать неприятной ситуации с примерзшими дверями, перед началом зимнего сезона резиновые уплотнители дверей надо промазать специальной силиконовой смазкой.

Для удаления ледяной корки со стекла положите в багажник размораживатель стекол. А еще лучше обработать стекла заранее антиобледенителем: средство имеет в составе сорбитол и изопропиловый спирт, что препятствует обледенению до трех суток после нанесения, советую эксперты WheelNews.ru.

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