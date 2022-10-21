Иран планирует зарулить на российский рынок — журнал За рулем

Иран планирует зарулить на российский рынок

Стало известно, когда начнутся продажи иранских авто.

Материалы по теме
Иран создаст с Россией совместные производства

До конца года автоконцерны из Ирана рассчитывают поставить в Россию свои автомобили. Предполагается, что речь, в первую очередь, идет о нескольких моделях, которые иранцы представили на российской автовыставке MIMS Automobility.

В автосалонах, скорее всего, появятся большой седан Tara по предварительной стоимости от 800 тысяч до миллиона рублей и среднеразмерный седан Shahin, оценочная стоимость которого в пределах миллиона. Мощность двигателя первого составляет 110 л. с., второго — 113 л. с.

В дальнейшем иранские автопроизводители не исключают открытия в России собственного производства, пишет КоммерсантЪ.

Фото: president.ir

Наше новое видео
Под звон бутылок: тест самого душевного автобуса ЛиАЗ-677
Сборка началась! 4 важных факта о новом российском автозаводе
226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров474
Оцените материал
1:0

Отзывы о Iran Khodro Tara

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: