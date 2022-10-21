Иран планирует зарулить на российский рынок

Стало известно, когда начнутся продажи иранских авто.

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До конца года автоконцерны из Ирана рассчитывают поставить в Россию свои автомобили. Предполагается, что речь, в первую очередь, идет о нескольких моделях, которые иранцы представили на российской автовыставке MIMS Automobility.

В автосалонах, скорее всего, появятся большой седан Tara по предварительной стоимости от 800 тысяч до миллиона рублей и среднеразмерный седан Shahin, оценочная стоимость которого в пределах миллиона. Мощность двигателя первого составляет 110 л. с., второго — 113 л. с.

В дальнейшем иранские автопроизводители не исключают открытия в России собственного производства, пишет КоммерсантЪ.

Фото: president.ir