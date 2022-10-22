5 самых позитивных объявлений в маршрутках

Объявления от водителей маршруток в адрес пассажиров — это уже отдельный жанр с большой историей…

Но, похоже, в Можайском районе Москвы эта история делает новый виток. Как следует из сообщений ресурсов Можайский район М125 и Можайка — Можайский район ЗАО, тренд запустили шоферы как минимум двух маршрутов: № 818 и № 139.

На эти объявления, коими увешан весь салон, вы просто не можете не обратить внимание:

«Уважаемые пассажиры! При выходе из автобуса не забывайте свои подозрительные вещи»

«Об остановках прошу сообщать заранее и таким голосом, как будто вы ее проехали пять минут назад»

«По телефону говорите либо тихо, либо интересно!»

«Если бабушке никто сейчас не уступит место, это сделаю я — водитель!»

«Перед хорошим человеком двери открываются автоматически»

Также предлагаются альтернативные тарифы проезда, помимо обычного за 50 рублей: «быстрее» (150 руб.), «сидя» (60 руб.), «лежа» (45 руб.), «рядом бежать» (20 руб.) и «сидя на коленках водителя» (500 руб.).

Фото: telegram/mozaisky