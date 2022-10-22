Геймплей получился невероятно реалистичным и щедро разбавлен спецэффектами, как в лучших экшенах.

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Need for Speed Unbound будет продаваться для PlayStation 5, Microsoft Series X/S и ПК, начиная со 2 декабря 2022 года. Стоить игра по нынешним временам будет немало, поэтому полезно взглянуть на то, что вы получите за эти деньги.

Бегство от полиции — один из основных сюжетов игры Need for Speed. Удирать от копов вы будете регулярно. В интерфейсе даже есть специальный дисплей, показывающий игроку, сколько копов его преследуют.

Конечно, в игре есть и традиционные гонки, перед которыми вы сможете делать ставки против соперников, чтобы заработать игровую валюту.

Атмосфера интригует. Машины и игровой мир выглядят очень реалистично. Даже дым от шин сложно отличить от настоящего.

На момент запуска Need for Speed Unbound в игре будет 146 автомобилей! Это Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, BMW, Bugatti, Buick, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Koenigsegg, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Mazda, McLaren, Mercedes, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Pagani, Plymouth, Polestar, Pontiac, Porsche, Subaru, Volkswagen и Volvo.

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Есть даже классика — Aston Martin DB5 1964 года, а также современные суперкары, такие как Lotus Emira, и даже внедорожники, такие как Mercedes-AMG G 63.

Действие игры происходит в вымышленном городе Лейкшор, а некоторые районы напоминают Чикаго.

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Фото, видео: YouTube