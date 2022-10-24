Детский труд на автозаводах: Hyundai ведет расследование

Два поставщика Hyundai из Алабамы в настоящее время находятся под следствием за использование труда несовершеннолетних работников.

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Hyundai Motor сейчас расследует нарушения правил использования детского труда в своей цепочке поставок в США и планирует разорвать отношения с поставщиками в Алабаме, которые, как выяснилось, использовали труд несовершеннолетних. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова главного операционного директора компании Хосе Муньос.

Расследование базируется на документах, где фигурирует, в том числе, 12-летний подросток, работавший на контролируемом Hyundai заводе SMART Alabama, LLC по штамповке металла в сельской местности Луверн (штат Алабама, США).

После сообщения Reuters, департамент труда штата Алабама в сотрудничестве с федеральными агентствами инициировал расследование в SMART Alabama. Впоследствии власти обратили внимание и на другого поставщика корейской компании — SL Alabama, среди работников которого были обнаружены дети в возрасте 13 лет. Трудовое законодательство Алабамы требует, чтобы возраст рабочих был не менее 18 лет.

Кроме того, Муньос сообщил, что приказал провести более широкое расследование всей сети поставщиков автозапчастей Hyundai в США на предмет «потенциальных нарушений трудового законодательства».

Комментарии Муньоса — это публичное признание того, что нарушения по использованию детского труда могли иметь место в сети из десятков, в основном принадлежащих корейцам, заводов по производству автозапчастей, которые снабжают крупное предприятие по сборке автомобилей Hyundai в Монтгомери (штат Алабама).

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Что касается поставщиков, то сообщается, что обе компании полагались на сторонние кадровые агентства по найму сотрудников. SL Alabama прекратила отношения с одной фирмой и наняла юридическую фирму для проведения аудита. Smart Alabama до сих пор хранит молчание о предполагаемых нарушениях.

Еще в феврале агентство Reuters случайно узнало о 13-летней девочке-мигрантке из Гватемалы, которая ненадолго пропала без вести из своего дома в Алабаме. Позже в семье признались, что она вместе с двумя братьями 12 и 15 лет работала в Smart Alabama LLC. Во время беседы с нынешними и бывшими рабочими завода выяснилось, что в разные смены могло работать до 50 несовершеннолетних сотрудников.