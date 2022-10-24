Льготному автокредитованию придали ускорение

В программу включены новые категории граждан.

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Для поддержания спроса на автомобили, в первую очередь отечественного производства, Минпромторг расширит программу льготного автокредитования.

Уже в этом году будут доработаны нормативные акты и в нее кроме ранее включенных категорий попадут военнослужащие и пенсионеры, сообщает РИА Новости.

С инициативой по совершенствованию программы вышел президент АВТОВАЗа Максим Соколов, который отметил, что «сейчас идет резкая просадка спроса и необходима социальная поддержка тех слоев населения, которые могут купить автомобили, но по понятным причинам откладывают приобретение товаров длительного спроса».

«Нам всем необходимо стимулирование спроса. В данном случае речь не идет о какой-то финансовой поддержке непосредственно АВТОВАЗа или других компаний», — отметил он.

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