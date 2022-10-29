Стало известно, куда ГИБДД спрячет камеры

Нарушителей будут ловить по-новому.

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Отсутствие на отдельных участках дорог камер фотовидеофиксации часто толкает водителей на нарушение ПДД, мол, не пойман — значит не нарушал.

Но уже в следующем году нарушителям и лихачам придется изменить своим привычкам: на дороги выедут автомобили ДПС, оснащенные умными камерами, встроенными в маячки патрульных машин.

Камеры круговые, «видят» происходящее на 360 градусов.

Они смогут фиксировать превышение скорости, неправильную парковку, проезд на красный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной.

Камеры распознают номера нарушителей, а все данные передадут в Центр обработки. Далее уже по отлаженной схеме на водителя может быть выписано постановление о штрафе.

Кроме фиксации нарушений такие камеры также смогут находить угнанные автомобили, если они попадут в поле их «зрения», сообщает «Москва 24».

Фото: Эрик Романенко/фотохост-агентство ТАСС