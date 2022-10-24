Новый кроссовер Toyota — первые фото — журнал За рулем

Новый кроссовер Toyota - первые фото

Это будет второе поколение субкомпактной модели, которая продается и в России.

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Toyota C-HR первого поколения выпускается уже очень давно — с 2018 года. Следовательно, пора бы компании уже показать нам кроссовер второго поколения.

Известно, что инженеры компании уже работают над новинкой, но пока еще она не появилась на дорогах в качестве испытательного прототипа.

Чтобы помочь будущим покупателям субкомпактного кроссовера представить, как может выглядеть их новенькая Toyota C-HR, художник Motor1 нарисовал автомобиль в стиле продвинутой модели bZ4X.

Новый кроссовер Toyota — первые фото

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Учитывая, что bZ4X — первый электромобиль Toyota и демонстрирует будущий дизайн марки, то компания, скорее всего, выпустит именно такое (или примерно такое) второе поколение C-HR.

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Кроссовер получит стильные черные вставки на задних боковых панелях кузова, рельефные линии и узкие фары.

Подчеркнем, что это не официальные фотографии кроссовера, а фантазия независимого художника. К слову, появиться новый Toyota C-HR должен во второй половине 2023 года.

Изображение: Motor1.com

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Отзывы о Toyota C-HR (1)

Toyota 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Расход по трассе при скорости 80–90 км.-5,7л. При скорости 90–100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.

Комментарий:

МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ

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