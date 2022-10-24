Новый кроссовер Toyota - первые фото

Toyota C-HR первого поколения выпускается уже очень давно — с 2018 года. Следовательно, пора бы компании уже показать нам кроссовер второго поколения.
Известно, что инженеры компании уже работают над новинкой, но пока еще она не появилась на дорогах в качестве испытательного прототипа.
Чтобы помочь будущим покупателям субкомпактного кроссовера представить, как может выглядеть их новенькая Toyota C-HR, художник Motor1 нарисовал автомобиль в стиле продвинутой модели bZ4X.
Учитывая, что bZ4X — первый электромобиль Toyota и демонстрирует будущий дизайн марки, то компания, скорее всего, выпустит именно такое (или примерно такое) второе поколение C-HR.
Кроссовер получит стильные черные вставки на задних боковых панелях кузова, рельефные линии и узкие фары.
Подчеркнем, что это не официальные фотографии кроссовера, а фантазия независимого художника. К слову, появиться новый Toyota C-HR должен во второй половине 2023 года.
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