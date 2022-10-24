Geely оштрафовали за нестандартную рекламу

Компании придется заплатить 5 млн рублей и больше так не делать.

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Geely Automobile Sales Co., Ltd. была оштрафована на 600 000 юаней (5 млн рублей по сегодняшнему курсу) за неправильные рекламные слоганы.

Хоть закон это и не позволяет, но компания использовала в своей рекламе такие термины, как «национальный», «самый высокий» и «лучший». Согласно п. 3 ст. 9 Закона Китайской Народной Республики о рекламе, использовать такие слова, как «национальный уровень», «высший уровень» и «лучший», а также производные от них запрещается.

Штраф за такую рекламу составляет от 200 000 юаней до одного миллиона. Также компания-нарушитель рискует остаться без рекламы на год — ее заявки на проверку рекламы не будут приниматься.

Это не первый случай, когда Geely штрафуют за нарушение закона о рекламе. В начале августа этого года компанию оштрафовали за якобы обесценивание в своей рекламе товаров или услуг других производителей.

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12 мая 2022 года Geely разместила в официальном WeChat-аккаунте «Geely Auto» рекламу, в которой гибридные технологии компании сравнивались с технологиями японских автопроизводителей Honda и Toyota. Компанию обвинили в обесценивании продукции других производителей, велели прекратить публикацию рекламы и оштрафовали на 10 000 юаней (примерно 84 тысячи рублей).

Но не только Geely любит использовать в рекламе слово «самый». Летом на этом также попалась Tesla Motors (Beijing) Co., Ltd. и была оштрафована на 50 000 юаней (419 тысяч рублей).

Фото: Geely