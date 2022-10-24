Одним Kia меньше - модель снимают с производства

Замены этому автомобилю не предвидится.

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Корейское издание Auto Times сообщило, что последний Kia Stinger сойдет с конвейера в апреле 2023 года. И причин тому несколько.

Kia так и не решился начать разработку второго поколения спортивного автомобиля. Вдобавок ко всему бренд намерен электрифицировать весь свой модельный ряд. Кроме того, продажи Stinger резко упали.

В отчете говорится, что с января по сентябрь этого года в Южной Корее было продано всего 1499 Stinger. Это на 39,1% меньше, чем в прошлом году. По данным Goodcarbadcar.net, в 2022 году Kia удалось продать 6643 Стингера в США.

Уход Kia Stinger печален потому, что автомобиль имел отличное соотношение цены, качества у мощности. Кстати, популярнее всего автомобиль оказался в Австралии.

Kia Stinger

В июле прошлого года ходили слухи, что Stinger прекратит производство во втором квартале этого года. Но этого не произошло. Прямой замены автомобилю нет, но главный дизайнер Kia Карим Хабиб заявлял, что в электрическом кроссовере EV6 GT есть «дух Stinger».

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Kia Stinger может оснащаться несколькими двигателями на выбор, задним или полным приводом. Самый скромный из них имеет объем 2 литра и мощность 197 л.с. До сотни такая версия разгоняется за 8 секунд. Более мощный Kia Stinger оснащается мотором того же объема, но мощностью 247 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 6,2 секунды.

Самая мощная версия GT оснащается 3,3-литровым двигателем мощностью 370 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды.

Есть у Kia Stinger и турбодизельные версии мощностью 200 л.с., разгоняющиеся до сотни за 7,7 секунды.

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Фото: Adeel Shabir / Unsplash, Kia