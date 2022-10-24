Эти «настоящие» иномарки еще можно купить в России

Запасы на складах автодилеров тают на глазах.

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Купить новую иномарку в Россию, ввезенную в страну еще до введения санкций, большая удача. Еще можно найти японские, немецкие или французские авто, но ценник на них из-за повышенного спроса будет явно завышенным.

К примеру, у дилеров еще есть запасы Renault: когда-то эта марка занимала первые позиции по продажам в России.

Из прежних лидеров можно отметить Hyundai/Kia. Только покупателей переориентируют с популярных некогда Рио и Солярисов на более дорогие Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe.

Но «свято место пусто не бывает», поэтому рынок активно занимают автоконцерны из Китая: по данным «Автостата», их доля в сентябре в общем объеме продаж превысила 30%.

Крупные холдинги делают ставку на параллельный импорт и уже начали ввозить в Россию некоторые модели Range Rover, а также Volkswagen и Audi. Но эксперты уверены, что значительного влияния это на рынок не окажет, пишут «Известия».

Фото: За рулем, АГН «Москва»