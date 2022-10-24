Названы автомобили, чаще других попадающие в аварии

В лидерах — водители на отечественных машинах.

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Почти 16% страховых случаев по полисам ОСАГО приходится на различные модели ВАЗ/Lada. Такое данные обнародовала СК «Росгосстрах», проведя анализ обращений в компанию с начала этого года.

Не самые аккуратные водители управляют и автомобилями Toyota: 11,8% из общего числа обратившихся за возмещением по ОСАГО.

Более того, именно продукция ВАЗ и Toyota находится в числе лидеров по количеству серьезных ДТП, после которых машину остается только списать в утиль.

С существенным отрывом от «лидеров» по числу обращений в страховую компанию следуют автомобили Kia (7,5%), Hyundai (7,3%) и Nissan (5,7%).

Фото: АГН «Москва»