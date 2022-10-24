Самая дорогая полноприводная версия теперь укладывается в 3 млн рублей.

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Почти одновременно с падением цены у топ-версии Chery Tiggo 4 то же самое было зафиксировано у еще одного китайского кроссовера — как пишут «Китайские автомобили», существенно доступнее стал Geely Atlas Pro. Правда, прайс остался прежним, но вот прямая скидка, которую дилеры обязаны предоставлять минимум до конца октября, увеличилась.

И не на одну версию, как у конкурента, а на все, за исключением лишь базовой Comfort с передним приводом. Источник пишет, что на моноприводную Luxury 2WD скидка составляет 300 тысяч рублей, что делает возможной покупку за 2 578 990 рублей.

А на все полноприводные версии скидка, по данным издания, составляет 320 тысяч рублей, что снижает цены до 2 693 990 (Luxury 4WD), 2 893 990 (Flagship 4WD) и 2 998 990 рублей (Flagship+ 4WD). Правда, приводимое источником сравнение нынешних цен с прайсами от 11 октября показывает снижение цен лишь на 100 тысяч рублей во всех версиях, кроме базовой.

Фото: Geely