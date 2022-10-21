Самая дорогая версия Chery Tiggo 4 резко подешевела — журнал За рулем

Самая дорогая версия Chery Tiggo 4 резко подешевела

Доступнее стала комплектация Cosmo с мотором на 147 л.с. и роботизированной коробкой.

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Кроссовер Chery Tiggo 4 в топ-версии стал дешевле.

Специалисты ресурса Цена Авто проверили рекомендованные розничные цены у официального дистрибьютора. Выяснилось, что машина с 1,5-литровым мотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым роботом, в максимальной комплектации Cosmo теперь стоит 2 239 900 рублей — на 100 тысяч дешевле, чем ранее.

Причины такого шага компании не разъясняются. Недавно подешевели несколько моделей бренда Haval, основного конкурента Chery на российском рынке.

Отметим, что цену сбросил только топовый Tiggo 4, остальные версии сохранили старые прайсы в диапазоне 1,7–2,3 млн рублей.

Самая дорогая версия Chery Tiggo 4 резко подешевела

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Отзывы о Chery Tiggo 4 (1)

Chery 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

С удовольствием поменял бы рено-сандеро на данный автомобиль.Характеристики более чем убедительны.

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