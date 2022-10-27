Автотека добавила возможность «пробить» историю праворульного авто

У вас будет полный отчет: пробег, собственники, ДТП, ремонты, ограничения, продажи на Авито, информация по ОСАГО, страховые выплаты, штрафы и прочее.

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Проверить историю праворульных автомобилей, зарегистрированных в РФ, в сервисе возможно как по государственному номеру транспортного средства, так и по номеру кузова. Таким образом, теперь Автотека может проверять до 100% праворульных автомобилей, зарегистрированных в РФ. В отчете будет отражена история владения с отметкой о его регистрации в регионе.

У вас будут все технические и юридические сведения об авто, говорят в компании. В частности, отчет отражает данные о реальном пробеге и количестве предыдущих собственников, историю ДТП и ремонтов, сведения о наложенных на автомобиль ограничениях. Также в отчете содержатся сведения о продаже машины на Авито Авто, информация о полисе ОСАГО, страховых выплатах, штрафах, технических осмотрах, фактах использования машины в такси и сервисах каршеринга, расшифровка номера кузова по опциям и характеристикам.

Автотека позволяет проверить историю праворульных машин, зарегистрированных в РФ. Формировать и покупать отчеты по истории можно и в веб-версии, и в мобильном приложении

«Главная цель Автотеки — формирование в России прозрачного и безопасного рынка автомобилей с пробегом. Мы стремимся постоянно расширять функционал сервиса, чтобы отвечать потребностям всех игроков авторынка России. С учетом роста популярности праворульных автомобилей на рынке РФ, новые возможности сервиса будут полезны как частным покупателям, так и профессиональным продавцам и автодилерам, выкупающим праворульные автомобили с пробегом для последующей реализации», — отмечает руководитель продуктового направления сервиса «Автотека» Андрей Тумкин.

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Помимо общедоступных данных из баз государственных органов в отчетах Автотеки содержится информация от партнеров сервиса, которую невозможно найти в открытых источниках. Партнерами Автотеки выступают страховые компании, банки, дилерские центры и независимые станции технического обслуживания.

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