Стартовал новый сезон сериала «Саня, газуй! Новый поворот»

Это продолжение истории о девушке-автослесаре Сане. Никакие стереотипы не могут стать преградой на пути к мечте.

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Второй сезон сериала уже вышел на платформе Оkkо, также первый эпизод можно увидеть в социальной сети ВКонтакте и на Rutube уже в ноябре этого года. Поддержку сериалу сериал «Саня, газуй! Новый поворот» оказал Институт развития интернета, так же, как и первого сезона, снятого в 2021 году «Саня, газуй!».

В новом сезоне Саня дает отпор предвзятому отношению коллег и клиентов к слабому полу, прокачивает лидерские качества и приводит команду к успеху.

Зрителей ждет и милая романтическая линия: ремонтируя машины, главная героиня находит способ починить и сломавшиеся отношения.

Главные роли в сериале исполнили: Влада Ермолаева («Девушки с Макаровым»), Андрей Федорцов («Брат», «Убойная сила»), Мирослава Карпович («Папины дочки», «Плюс один»), Михаил Богдасаров («Непослушник», «Майор Гром: Чумной доктор»), Ирина Темичева («Кухня», «Сладкая жизнь»), Иван Соловьев («Раскол», «Звезды мне укажут путь», «Саня, газуй!»), Никита Паршин, Сергей Комаров («Молодежка», «Трудные подростки»), Валерий Афанасьев («Калашников», «Ивановы-Ивановы») и др.

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Сериал создан кинокомпанией «Сказка» при поддержке АНО «ИРИ» совместно с продюсерским центром «Молодёжные инициативы» и киностудией «Башкортостан» им. А.Абдразакова.

В новом сезоне 6 серий, продолжительность каждой 30 минут.

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