Только с понятыми: водителей на опьянение будут проверять по-новому — журнал За рулем

Только с понятыми: водителей на опьянение будут проверять по-новому

Кабмин России утвердил новые правила освидетельствования.

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С 1 марта 2023 года вступят в силу новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Основанием для проверки могут стать запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее поведение. При наличии этих признаков инспектор ГИБДД обязан будет или привлечь для освидетельствования двух понятых, или зафиксировать факт проверки с помощью видеосъемки.

Напомним, что сейчас допустимая норма алкоголя составляет: 0,16 миллиграмма на литр, или 0,356 промилле, — в выдыхаемом воздухе; 0,3 промилле, или 0,135 миллиграмма на литр, — в крови.

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Фото: АГН «Москва»

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