Россияне готовы покупать Evolute? Интересные результаты опроса

Собираемый в России по китайской лицензии электромобиль стоит 3 млн рублей. Мощность завода — 100 тысяч машин в год. А сколько россиян готовы их купить?

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Начало недели ознаменовалось стартом продаж электрических седанов Evolute i-PRO, собираемых липецким заводом «Моторинвест» по лицензии Dongfeng.

Машины можно купить в «Рольф», «Панавто», «Мэйджор», «Авилон», «Ключавто», «КАН Авто», «Автолига», «Автомир», «Автодель» и других автоторговых сетях. Цена составляет 2 990 000 рублей. Готовы ли россияне к китайским электромобилям российской сборки?

Мы спросили об этом наших читателей, указав «чистую цену», без учета льготы, справедливой лишь для нескольких категорий граждан. На момент публикации настоящей заметки в опросе приняли участие более 1100 человек, и около 2% из них безоговорочно готовы приобрести Evolute.

Большинство же — 70% — признают, что машина может прийтись кому-то по вкусу, но сами к покупке не готовы.

И еще одна довольно многочисленная группа — чуть менее 30% — это люди, которые хотели бы дождаться полноценных тестов и развернутых отзывов о машине и лишь потом принять решение о том, покупать ее или нет.

Фото: РОЛЬФ Evolute Ясенево / Авто.ру