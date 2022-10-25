Только одна марка авто показала рост продаж: и это не Lada — журнал За рулем

Только одна марка авто показала рост продаж: и это не Lada

«Автостат» выявил лидеров и аутсайдеров авторынка РФ за 9 месяцев.

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С начала текущего года продажи легковых автомобилей по сравнению с 9 месяцами 2021 года сократились почти на 60%: было куплено 474 703 новых авто.

Лидерство по-прежнему за отечественной Lada: в общем объеме продаж автомобили этой марки занимают 24,6%. Был продан 116 791 экземпляр, что на 56,4% меньше, чем в прошлом году. Падение продаж показали и корейские бренды: Kia — на 64% (56 170 шт.), Hyundai — на 62,2% (46 276 шт.).

В исследовании отмечается, что отрицательная динамика продаж характерна для всех брендов. Сильнее других «просел» Volkswagen (-75,4%).

В рейтинге «Автостата» лишь два «китайца» — Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion — продемонстрировали рост продаж.

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Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

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