Сын главы Минпромторга на BMW M8 протаранил автобус — журнал За рулем

Сын главы Минпромторга на BMW M8 протаранил автобус

Если в ДТП появятся пострадавшие, Евгений Мантуров готов оказать им поддержку.

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Автомобиль сына вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова Евгений попал в ДТП с автобусом на Краснодарской улице на юго-востоке столицы.

Столкновение произошло на низкой скорости. Но при этом в BMW M8 сработали подушки безопасности.

После приезда сотрудников ГИБДД и оформления всех протоколов автобус смог самостоятельно покинуть место ДТП. Евгений Мантуров также дождался прибытия инспекторов.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Но если впоследствии выяснится, что кто-то из пассажиров автобуса обратился к врачам, Евгений готов будет оказать им помощь, заявил РИА Новости представитель Евгения Мантурова.

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Фото: АГН «Москва»

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