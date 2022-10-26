Фольксваген возвращает кнопки на руле, и вот почему

Не всё новое лучше старого — многочисленные критики победили.

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В свое время Фольксваген заменил обычные кнопки на руле сенсорными площадками наподобие экрана смартфона. Но оказалось, что они требуют очень точного касания, много было ложных срабатываний от случайных прикосновений. После массы жалоб клиентов в компании решили все «откатить» назад и вернуться к классическим кнопкам управления.

Рулевое колесо с сенсорным управлением в VW Golf R.

Член совета директоров и босс бренда VW Томас Шефер объявил об этом в своем посте на Linkedin (соцсеть, запрещенная в России):

— Мы совершенствуем наше портфолио и наш дизайн и создаем новый уровень простоты в эксплуатации наших автомобилей. Например, мы возвращаем кнопочный руль! Именно этого хотят клиенты VW.

Сенсорные панели были представлены в текущем Golf, постепенно перекочевали и в другие модели, а также их можно найти во всех электромобилях VW.

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В своем посте Шефер не сообщил, в какой модели впервые появятся новые «старые» рулевые колеса. Скорее всего, в инновационных электрокарах, но признаваться в этом как-то неловко. «К 2026 году мы выпустим десять новых электрических моделей во всех соответствующих сегментах по всему миру», — сказал глава подразделения легковых автомобилей VW.

Журналисты автоизданий так же, как и владельцы, критиковали сенсорное управление на руле. Кстати, такое есть и в моделях BMW и Mercedes-Benz. Кроме ложных срабатываний у сенсоров есть еще один недочет — автовладельцы считают, что кнопками управлять функциями быстрее, чем с помощью сенсоров. Хотя, возможно, это и ложное утверждение.

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Фото: auto-medienportal.net