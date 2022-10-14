На машинах ГИБДД установят «Кибер-Шериф» — журнал За рулем

На машинах ГИБДД установят «Кибер-Шериф»

Модернизированный комплекс «Кибер-Шериф» для патрульных машин Госавтоинспекции представили на международной выставке-форуме «Дорога-2022», проходящей в Казани.

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Устройство позволяет во время движения машины ГИБДД фиксировать нарушения ПДД, а заодно вычислять в потоке транспортные средства, которые находятся в розыске, рассказал «Известиям» разработчик системы — компания «Арсенал 67».

Конструкция представляет собой сигнальную балку, в которую встроены камеры кругового обзора. Ее устанавливают на крышу патрульного автомобиля.

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На машинах ГИБДД установят «Кибер-Шериф»

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Ранее этот комплекс уже тестировали, но выяснилось, что реагенты и пыль снижают эффективность его работы, поэтому в модернизированном «Кибер-Шерифе» учли эти промахи.

Прибор получил омыватели и стеклоочистители камер, а также обогрев стекол. Теперь он может хорошо работать независимо от времени года и погодных условий.

На машинах ГИБДД установят «Кибер-Шериф»

Фото: «За рулем» и ТАСС/Эрик Романенко


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