У автомобильных штрафов есть срок давности. Но не все так просто

По его истечению должником займутся судебные приставы.

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что по прошествии двух лет — именно через столько времени штрафы «сгорают» — взыскать с них сумму задолженности уже невозможно. Это не совсем так.

Два года есть у представителей власти, чтобы направить дело в Службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности. В теории, автоштраф может «сгореть», если судья или инспектор в течение этого срока забыли передать сведения в ФССП.

Если дело попало к судебным приставам, то штраф все-таки придется заплатить: добровольно или же он будет списан со счета должника. При этом еще надо будет оплатить издержки судебных приставов, поясняется на сайте pravo.rg.