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Mercedes-Benz продал завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в Подмосковье, здания с сервисными площадями и офисом, а также права дистрибьютора, пишет Коммерсант. Покупателем стал дилер марки — «АВТОDОМ». Информацию подтвердили в российском офисе компании.
«После завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания „АВТОDОМ“, сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», — сказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.
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Фото: ТАСС