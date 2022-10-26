Немецкий концерн стал третьим, после Renault и Nissan, производителем легковых автомобилей, покинувшим РФ полностью, с продажей всех активов.

Mercedes-Benz продал завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» в Подмосковье, здания с сервисными площадями и офисом, а также права дистрибьютора, пишет Коммерсант. Покупателем стал дилер марки — «АВТОDОМ». Информацию подтвердили в российском офисе компании.

«После завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания „АВТОDОМ“, сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», — сказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Фото: ТАСС