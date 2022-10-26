Водительские удостоверения будут выглядеть по-новому: что изменится — журнал За рулем

Водительские удостоверения будут выглядеть по-новому: что изменится

Проект поправок уже подготовлен МВД России.

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С 1 марта 2023 года граждане, впервые получающие права, а также меняющие их по истечении срока годности, не обнаружат на них штрих-код. Как сообщается в пояснительной записке проекта приказа МВД РФ, печатать штрих-коды прекратят ввиду их ненадобности.

Водительские удостоверения со штрих-кодами появились в России в 2011 году. Их ввели для помощи полицейским в выявлении поддельных документов. Однако в настоящее время они не используются для считывания информации.

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Выделение какого-либо дополнительного финансирования из бюджета на данную процедуру не потребуется.

Фото: АГН «Москва»

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