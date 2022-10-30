Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели

Взгляните на кабину Maxi New из 2000-х — она отлично смотрелась бы и сегодня!

Казалось бы, марка КАМАЗ слишком известна, чтобы иметь белые пятна в истории, однако помимо знакомых каждому грузовиков у автогиганта есть и куда менее «раскрученные» модели.

Youtube-канал «Auto Video» рассказывает о некоторых из них. Как вам, например, появившийся в 1983-м КАМАЗ-Э6410, созданный с оглядкой на новейшие DAF?

А как здорово выглядит кабина классического КАМАЗа, модернизированная в начале 1990-х!.. Может быть, пришла пора снять некоторые проекты с полки?

Фото: скриншоты с видео AUTO VIDEO/YOUTUBE