Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели — журнал За рулем

Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели

Взгляните на кабину Maxi New из 2000-х — она отлично смотрелась бы и сегодня!

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Казалось бы, марка КАМАЗ слишком известна, чтобы иметь белые пятна в истории, однако помимо знакомых каждому грузовиков у автогиганта есть и куда менее «раскрученные» модели.

Youtube-канал «Auto Video» рассказывает о некоторых из них. Как вам, например, появившийся в 1983-м КАМАЗ-Э6410, созданный с оглядкой на новейшие DAF?

А как здорово выглядит кабина классического КАМАЗа, модернизированная в начале 1990-х!.. Может быть, пришла пора снять некоторые проекты с полки?

Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели

Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели

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Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели

Фото: скриншоты с видео AUTO VIDEO/YOUTUBE

Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели

Взгляните на кабину Maxi New из 2000-х — она отлично смотрелась бы и сегодня!

Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели — фото 1367574Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели — фото 1367575Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели — фото 1367577Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели
Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели

Взгляните на кабину Maxi New из 2000-х — она отлично смотрелась бы и сегодня!

Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели — фото 1367577Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели — фото 1367574Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели — фото 1367575Редкие КАМАЗы, которых вы точно (спорим?) никогда не видели
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