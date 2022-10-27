Коммерческий директор Собчак оказался невыездным из-за штрафов на 300 000 рублей

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Ксения Собчак еще до начала следственных действий смогла покинуть страну. А вот ее коммерческий директор Кирилл Суханов не смог бы это сделать, даже если бы очень захотел: у него запрет на выезд из России.
Причиной этого стали неоплаченные штрафы. По данным Lenta.ru, по штрафам ГИБДД он задолжал порядка 300 тысяч рублей. Всего Суханову выписано более 120 штрафов, по большей части за неправильную парковку и нарушение скоростного режима.
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Так как штрафы не были оплачены вовремя, судебные приставы ограничили ему выезд из страны. С 2021 года применить такую меру к неплательщикам можно при сумме долга 30 тысяч рублей.
Фото: АГН «Москва»