Lada Vesta стала дефицитом: у дилеров их осталось мало

Эксперты советуют не откладывать покупку, если были такие планы.

Еще совсем недавно Lada Vesta у большинства дилеров АВТОВАЗа была локомотивом продаж. А сегодня их практически не осталось на складах.

Как говорят дилеры, они продают остатки тех машин, которые получили с автозавода еще в марте. При этом стоимость, к примеру, Lada Vesta Comfort начинается от 1,4 млн рублей. В комплектации Classic Start автомобилей давно уже нет в наличии.

«Если кто-то планирует покупку высокооснащенной Lada Vesta — нужно торопиться. Автомобилей мало», — отметил генеральный директор Прагматика LADA Купчино Игорь Бадер в беседе с «РГ».

В одном из крупнейших дилерских центров Москвы, «АвтоГЕРМЕСе», корреспонденту «За рулем» также рассказали, что на всю сеть из шести автосалонов осталось всего пять автомобилей.

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