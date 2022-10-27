Lada Vesta стала дефицитом: у дилеров их осталось мало — журнал За рулем

Lada Vesta стала дефицитом: у дилеров их осталось мало

Эксперты советуют не откладывать покупку, если были такие планы.

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Еще совсем недавно Lada Vesta у большинства дилеров АВТОВАЗа была локомотивом продаж. А сегодня их практически не осталось на складах.

Как говорят дилеры, они продают остатки тех машин, которые получили с автозавода еще в марте. При этом стоимость, к примеру, Lada Vesta Comfort начинается от 1,4 млн рублей. В комплектации Classic Start автомобилей давно уже нет в наличии.

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«Если кто-то планирует покупку высокооснащенной Lada Vesta — нужно торопиться. Автомобилей мало», — отметил генеральный директор Прагматика LADA Купчино Игорь Бадер в беседе с «РГ».

В одном из крупнейших дилерских центров Москвы, «АвтоГЕРМЕСе», корреспонденту «За рулем» также рассказали, что на всю сеть из шести автосалонов осталось всего пять автомобилей.

Фото: depositphotos

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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