Вождение в пожилом возрасте: на это эксперты советуют обратить внимание

Что пожилые люди могут сделать, чтобы повысить безопасность вождения.

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Неуверенность за рулем, предельно осторожное вождение, частое недовольство других участников движения, неоднократные повреждения кузова и невольные нарушения правил дорожного движения — всё это тревожные признаки того, что способность к вождению из-за возраста начинает угасать. Немецкий аптечный журнал Senioren Ratgeber дает советы, как пожилым людям продлить активный «автомобильный возраст» и на что следует обратить внимание.

Некоторые физические ограничения можно компенсировать, отмечают эксперты издания, например, с помощью автоматической коробки передач, камеры заднего вида, новых очков или более современного слухового аппарата. Но если вы садитесь в машину все реже и реже из-за неуверенности, вы быстро потеряете практику и повысите риск попадания в аварию.

Лекарства

Некоторые могут ухудшить навыки вождения, в том числе безрецептурные препараты, такие как таблетки от аллергии или сироп от кашля.

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Поэтому эксперты советуют внимательно читать каждую инструкцию к препарату или спрашивать в аптеке. Особенно если вы принимаете несколько препаратов, вам следует обратиться за советом к фармацевту. Ведь их взаимодействие или неправильная доза могут вызвать проблемы за рулем. Если лекарство новое или принимается другая дозировка, садиться за руль следует только после того, как вы полностью адаптируетесь. Любой, кто принимает лекарства в течение длительного времени, должен полностью избегать употребления алкоголя, если ему приходится водить машину. Лекарства и алкоголь часто усиливают эффект друг друга.

Тест

Автомобилисты, в первую очередь, сами несут ответственность за то, стоит ли им садиться за руль. Поэтому эксперты советуют пожилым людям оценить свою способность, честно проставив в этом списке плюсы и минусы:

Иногда я пугаюсь, когда передо мной вдруг появляются участники дорожного движения. При повороте иногда бывает так, что я вижу переходящих пешеходов или велосипедистов только в последнюю секунду. Время от времени мне трудно найти свою машину в гараже, на парковках. Некоторые велосипедисты или водители мопедов ругают меня, когда я маневрирую или просто проезжаю мимо. Иногда я выруливаю не в ту полосу на незнакомом перекрестке. Мне трудно влиться в загруженную полосу шоссе. Фары встречных машин так слепят меня, что я какое-то время (недолго) вообще ничего не вижу. Мне стало труднее парковаться, иногда требуется несколько попыток. При входе в движущийся трафик мне трудно оценить скорость других автомобилей. Родственники/знакомые считают, что мне следует перестать водить машину.

Фото: Sven Simon/ТАСС