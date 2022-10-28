Какие зимние шины ставить? Вот что показал опрос

Традиционно в России отдают предпочтение шипам. Однако фрикционные шины, или так называемые «липучки», в последние несколько лет переживают новый всплеск популярности.

Мы решили спросить наших подписчиков в Viber, какие шины ставят на зиму они? С одной стороны, результаты предсказуемые — солидный перевес на стороне шипованных покрышек.

Однако поклонников «фрикционок» не так уж мало: четверть опрошенных.

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Мы в редакции «За рулем» считаем, что качественные нешипованные шины — это отличный выбор для жителя мегаполиса, редко выезжающего за город. Шипы — вариант для тех, кто живет в холмистой местности с частым обледенением дорог.