КАМАЗ готовится делать электромобили: что о них известно — журнал За рулем

КАМАЗ готовится делать электромобили: что о них известно

Производитель заявил, что к 2027 году разработает полный модельный ряд автомобилей на электрической тяге.

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В своих электромобилях КАМАЗ планирует использовать аккумуляторы разработки одного из предприятий Росатома — РЭНЕРА, которое в 2025 году обещает запустить первую российскую «гигафабрику».

К 2030 году КАМАЗ намерен занять до 30% инновационного сегмента рынка, говорится в официальном пресс-релизе КАМАЗа. Под сегментом, вероятнее всего, имеется в виду электротранспорт вообще, без деления на грузовой и легковой.

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У КАМАЗа есть перспективная разработка легкового электромобиля «Кама», а также на этой платформе к 2024 году планируется создать новую модель «Москвич». Есть и наработки по грузовым «электричкам».

Буквально накануне о разработке своего полностью электрического грузовика с запасом хода в 300 км заявил автозавод «Урал».

Фото: depositphotos.com

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