Niva Legend получила новые цвета кузова

Один из прежних цветов заменен на подобный другого оттенка, а кроме того, добавился совершенно новый для модели колер.

Внедорожник Niva Legend обновил палитру цветов кузова. Прежний цвет «белое облако» (индекс 240) сменился на «ледниковый» (221). Новый оттенок, как и старый, не металлик, поэтому доплаты при покупке не потребует.

А вот коричневый «брюн» (250) — металлик, поэтому такая окраска обойдется в дополнительные 12 000 рублей.

«Брюн» — этим оттенком с Нивой «поделился» Ларгус.

Теперь его добавили в гамму Niva Legend в дополнение к «ледниковому» и уже применяющимся на внедорожниках «несси 2», «пантере», «борнео», «барокко», «снежной королеве» и «кориандру». Как пишет Avtograd News, внедорожники в новом цвете уже отправлены на продажу.

Фото: АВТОВАЗ