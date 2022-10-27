Niva Legend получила новые цвета кузова

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Внедорожник Niva Legend обновил палитру цветов кузова. Прежний цвет «белое облако» (индекс 240) сменился на «ледниковый» (221). Новый оттенок, как и старый, не металлик, поэтому доплаты при покупке не потребует.
А вот коричневый «брюн» (250) — металлик, поэтому такая окраска обойдется в дополнительные 12 000 рублей.
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«Брюн» — этим оттенком с Нивой «поделился» Ларгус.
Теперь его добавили в гамму Niva Legend в дополнение к «ледниковому» и уже применяющимся на внедорожниках «несси 2», «пантере», «борнео», «барокко», «снежной королеве» и «кориандру». Как пишет Avtograd News, внедорожники в новом цвете уже отправлены на продажу.
Фото: АВТОВАЗ