Niva Legend получила новые цвета кузова — журнал За рулем

Niva Legend получила новые цвета кузова

Один из прежних цветов заменен на подобный другого оттенка, а кроме того, добавился совершенно новый для модели колер.

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Внедорожник Niva Legend обновил палитру цветов кузова. Прежний цвет «белое облако» (индекс 240) сменился на «ледниковый» (221). Новый оттенок, как и старый, не металлик, поэтому доплаты при покупке не потребует.

А вот коричневый «брюн» (250) — металлик, поэтому такая окраска обойдется в дополнительные 12 000 рублей.

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Niva Legend получила новые цвета кузова«Брюн» — этим оттенком с Нивой «поделился» Ларгус.
«Брюн» — этим оттенком с Нивой «поделился» Ларгус.

Теперь его добавили в гамму Niva Legend в дополнение к «ледниковому» и уже применяющимся на внедорожниках «несси 2», «пантере», «борнео», «барокко», «снежной королеве» и «кориандру». Как пишет Avtograd News, внедорожники в новом цвете уже отправлены на продажу.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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