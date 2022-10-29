Как из Волги сделать внедорожник — недорогой способ! (видео) — журнал За рулем

Как из Волги сделать внедорожник — недорогой способ! (видео)

Даже отметины былых «сражений» хозяин не маскирует, а превращает в элемент стиля.

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Владелец видавшего виды ГАЗ-31029 Волга не стал вбухивать в проект постройки экспедиционной машины бешеные деньги.

Он просто поставил в инжекторный двигатель распредвалы от карбюраторной версии, заменил ряд в КП на газелевский и то же самое проделал с главной передачей.

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В результате у машины появился хороший «подхват» с низких оборотов, рассказывает Youtube-канал #ЧУДОТЕХНИКИ. Картину дополнили внедорожные покрышки, небольшой «лифт» подвески и съемная лебедка, компенсирующая отсутствие переднего привода.

Да-да, машина осталась заднеприводной… И тем не менее, это уже не Волга, а Volzhara! Машина, построенная с минимумом вложений, успела объездить полсвета по самым безлюдным и красивым местам. И, кажется, это только начало.

Фото: скриншот с видео YouTube/ГеоргийБеловчудотехники

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