Банда мошенников, совершавших автоподставы, задержана

На их счету более 35 подстроенных ДТП.

Полицейские задержали в Нижнем Новгороде подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. В группировку входили 15 человек.

Они разработали схему «обогащения», в которой подставляли зарегистрированные на третьих лиц иномарки под столкновение с другими транспортными средствами. Для этого они выбирали участки, на которых отсутствовали камеры видеонаблюдения.

После ДТП злоумышленники оформляли европротокол, обращались в страховые компании, а затем делили полученные средства.

«По версии следствия, таким образом фигурантами было инсценировано как минимум 35 ДТП, в результате которых страховым компаниям причинен ущерб в размере около 10 миллионов рублей», — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк портал «МВД МЕДИА».

Фото: скриншот с видео МВД МЕДИА