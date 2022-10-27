Банда мошенников, совершавших автоподставы, задержана — журнал За рулем

Банда мошенников, совершавших автоподставы, задержана

На их счету более 35 подстроенных ДТП.

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Полицейские задержали в Нижнем Новгороде подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. В группировку входили 15 человек.

Они разработали схему «обогащения», в которой подставляли зарегистрированные на третьих лиц иномарки под столкновение с другими транспортными средствами. Для этого они выбирали участки, на которых отсутствовали камеры видеонаблюдения.

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После ДТП злоумышленники оформляли европротокол, обращались в страховые компании, а затем делили полученные средства.

«По версии следствия, таким образом фигурантами было инсценировано как минимум 35 ДТП, в результате которых страховым компаниям причинен ущерб в размере около 10 миллионов рублей», — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк портал «МВД МЕДИА».

Фото: скриншот с видео МВД МЕДИА

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