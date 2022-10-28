Продажи новых авто растут только в одном регионе. И это не Москва

В некоторых субъектах рынок «просел» более чем на 60%.

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Во всех регионах России с начала года зафиксировано падение продаж новых легковых автомобилей.

Сильнее всего авторынок упал в Калининградской области — на 66,2%.

Московская область и Санкт-Петербург, традиционного входящие в тройку крупнейших авторынков страны, также показали падение — на 61,3% и 60,4% соответственно. В столице этот показатель составил 55%.

И лишь один регион России может похвастать приростом рынка: в Чукотском АО жители купили автомобилей на 16,7% больше, чем в прошлом году. Но в количественном выражении доля этого региона в общем объеме ничтожно мала: с начала года там было продано всего 28 автомобилей, посчитал «Автостат».