Названы марки автомобилей, которые могут вернуться в Россию

Да и замена тем, кто ушел от нас безвозвратно, уже есть, считает эксперт.

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С начала этого года о своем уходе с российского авторынка заявило большинство крупных европейских, японских и американских производителей.

Директор по развитию и корпоративному управлению компании ГК «Нижегородец» Алексей Макаров высказал предположение, что большинство из тех, кто покинул Россию, сюда уже не вернутся.

«Большая „немецкая тройка“, бренд Toyota, „корейцы“ — их любят россияне, они еще могут вернуться. Ну а для большинства других компаний, когда они захотят возобновить бизнес в РФ, уже места не будет», — заявил он «РГ».

Эксперт предположил, что их место займут китайцы:

«Просто посмотрите на последний автосалон в Китае, и вы всё поймете. Автомобили из Поднебесной — это вершина технологий, новый дизайн».

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