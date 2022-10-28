Названы марки автомобилей, которые могут вернуться в Россию

С начала этого года о своем уходе с российского авторынка заявило большинство крупных европейских, японских и американских производителей.
Директор по развитию и корпоративному управлению компании ГК «Нижегородец» Алексей Макаров высказал предположение, что большинство из тех, кто покинул Россию, сюда уже не вернутся.
«Большая „немецкая тройка“, бренд Toyota, „корейцы“ — их любят россияне, они еще могут вернуться. Ну а для большинства других компаний, когда они захотят возобновить бизнес в РФ, уже места не будет», — заявил он «РГ».
Эксперт предположил, что их место займут китайцы:
«Просто посмотрите на последний автосалон в Китае, и вы всё поймете. Автомобили из Поднебесной — это вершина технологий, новый дизайн».
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