А как это отразится на владельцах автомобилей Ниссан? И как поступят с российским заводом марки? Запчасти на складах есть? Главред «За рулем» ответил на все вопросы.

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Nissan официально присутствовал на российском рынке 30 лет. В рекордном для себя 2014 году марка продала у нас 162,3 тысячи автомобилей, что составило 6,9% рынка. Теперь новые направления работы предстоит найти 117 дилерским центрам.

Как это будет

Все российские активы концерна Nissan переходят в госсобственность в лице ФГУП НАМИ, который уже владеет контрольным пакетом АВТОВАЗа — с тех пор, как от своей доли отказалась фирма Renault. Российские активы Ниссана — это собственно завод в Петербурге (он работал с 2009 года, там выпускали Qashqai, X-Trail и Murano), расположенный при заводе научно-исследовательский комплекс, а также головной офис в Москве.

Все будет происходить по той же схеме, что и с Renault. С той лишь разницей, что у Renault нет права обратного выкупа своего московского завода, который переименовали в «Москвич» — этот завод перешел в собственность Правительства Москвы навсегда. У Renault есть право обратного выкупа своей доли в АВТОВАЗе. А вот у Ниссана будет право обратного выкупа питерского завода в течение шести лет.

Производство сохранят?

Согласно договору о передаче активов в госсобственность, Nissan прекращает всякую операционную деятельность в России. Это означает, что и комплектующие на завод японцы поставлять не будут. А без участия Ниссана выпускать в Петербурге Ниссаны невозможно.

Согласно договоренностям, НАМИ должен сохранить ­профиль производства и коллектив. А профиль — это выпуск ­легковых автомобилей.

Но что выпускать? Ниссаны — нет возможности. Под Аурус создали завод в Елабуге. Для автомобилей Лада даже мощности завода в Ижевске оказались избыточными — столько просто не нужно.

Какие варианты?

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Вариантов несколько.

Заморозить производство.

Но даже закрытый завод нужно охранять, освещать, отапливать. Людям нужно платить зарплату — теперь уже из госбюджета.

Начать выпускать что-то свое.

Звучит приятнее всего, но это не очень скорая перспектива. Потому что этого чего-то своего нет. Нет никаких разработанных, отложенных в сторону или замороженных проектов, которые можно достать из холодильника, как замороженную курицу, и быстренько сварить из нее вкусный бульон.

Надо минимум пять лет, чтобы создать принципиально новый автомобиль. Если взять уже существующую платформу (допустим, Весты, если АВТОВАЗу дадут команду сверху) — то в этом случае на создание нового автомобиля уйдет минимум три года. И, опять же, сложнейший вопрос с комплектующими — если даже АВТОВАЗ находится в состоянии постоянного стресса от их нехватки.

Искать партнеров на стороне, которые возьмутся за выпуск автомобилей на этом заводе.

Договоренность с Ниссаном это позволяет. Очевидно, что среди партнеров могут быть либо китайцы (из числа тех, что не боятся вторичных санкций), либо иранцы. И даже это — целый процесс: нужны инвестиции, переналадка оборудования, выстраивание логистических цепочек.

Запчасти и гарантия

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Гарантийное и послепродажное обслуживание, а также поставку запчастей будет обеспечивать АВТОВАЗ. В Тольятти уже набили руку в аналогичной ситуации с Renault.

В нашей стране — около 2,2 миллиона автомобилей Nissan. Из них около 500 тысяч — выпущенных в Петербурге.

Многим кажется, что для этого достаточно поставить пару подписей на документах. Но это сложнейшая логистическая задача — подхватить базы данных и складские запасы, обновить или переделать программное обеспечение и т. д. Задача облегчается тем, что Renault и Nissan — звенья одного концерна, у них много общего.

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Однако сначала государство должно подписать договор с Ниссаном — вице-премьер Денис Мантуров заявил, что это будет сделано в ноябре. Затем Nissan должен подписать договор с АВТОВАЗом — о том, что наш автогигант становится официальным дистрибьютором запчастей на территории России. И только после этого все дилеры Ниссана, а их около 120, должны подписать сервисные контракты с АВТОВАЗом. Так было и с дилерами Renault. Это займет время. В этот переходный период некоторые дилеры, как показал опыт Renault, будут вести себя не по-джентльменски.

— У вас проблема с гарантийной машиной? А вы знаете, что Nissan уходит? Пока ничем не можем помочь. Нет запчастей, никто нам эту работу не компенсирует. Но за денежку можем отремонтировать…

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Так вот, знайте: Закон о защите прав потребителей — на вашей стороне. Дилер обязан отремонтировать вашу гарантийную машину. Где он будет брать запчасти, как будет решать вопросы компенсаций с производителем (Ниссаном) или с АВТОВАЗом — это его внутренние проблемы. Его задача — принять у вас товар ненадлежащего качества (сломавшийся в гарантийный период) — и вернуть вам товар надлежащего качества, то есть отремонтированный. Без всякого навязывания диагностики и прочей лапши на уши.

Если дилер вас отфутболивает, смело составляйте досудебную претензию — это просто, образец можно скачать в интернете. Уверяю вас: в каждом втором случае это помогает. А если не поможет — в суд. Закон на вашей стороне.

По моим данным, у дилеров еще несколько тысяч непроданных Ниссанов. Если вы мечтали о Кашкае или Икстрейле — смело покупайте, пока не разобрали. Запчасти есть, а с обслуживанием разберемся.

Кто следующий?

Toyota тоже объявила о закрытии собственного завода в Северной столице. После полугода простоя компания «не смогла выработать подход, который позволил бы вернуться к полноценной деятельности».

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О дальнейшей судьбе предприятия ничего не рассказали. Возможно, на него попытаются найти покупателя, но в сложившейся ситуации желающие могут найтись разве что из числа китайских компаний.

Штат представительства будет значительно сокращен, его основной задачей станет поддержка дилерской сети.

Салоны по продаже и обслуживанию автомобилей Toyota и Lexus продолжают работать в прежнем режиме. Решение об их реорганизации пока не принято, но некоторые уже начали торговать ввезенными по серым схемам машинами. В частности, можно купить никогда не поставлявшиеся официально Тойоты и не успевшие добраться по официальным каналам внедорожники Lexus LX последнего ­поколения.

Стало известно, какие новинки готовит АВТОВАЗ.

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Фото: Nissan