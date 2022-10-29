Редкий 70-летний Мерседес выставлен на продажу в России — журнал За рулем

Редкий 70-летний Мерседес выставлен на продажу в России

Любители раритетных авто оценят этот шедевр немецкого автопрома.

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Mercedes-Benz W136 1951 года выпуска появился на сайте объявлений в России. Продавец честно предупреждает, что автомобиль прошел реставрацию, а потому хочет за него «всего» 3,7 млн рублей.

Пробег у легендарного Мерседеса 82 тыс. километров. Мощность двигателя увеличена со стандартных 40 л. с. до 52. Рабочий объем — 1,8 л.

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По заверению продавца, автомобиль в хорошем состоянии и не требует ремонта — покупай и выезжай на дороги удивлять автомобилистов!

Редкий 70-летний Мерседес выставлен на продажу в России

Фото: Auto.ru

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