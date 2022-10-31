Nissan сохранит сотрудников на автозаводе в России

Материалы по темеNissan от нас уходит — что будет с гарантией?
Часть сотрудников завода Nissan в Петербурге сохранят свои рабочие места до конца этого года. В настоящее время идет процедура передачи российских активов Nissan подведомственному Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».
Примерно две тысячи сотрудников будут получать 2/3 своего оклада.
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«На данном этапе прорабатывается вариант со сменой собственника. В этом случае работников автоматически переводят к новому собственнику НАМИ с сохранением трудовых договоров, всех льгот и с гарантией сохранения рабочих мест в течение 12 месяцев», — рассказал представитель профсоюза Nissan Петр Принев ТАСС.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС