Nissan сохранит сотрудников на автозаводе в России

Вынужденный простой будет оплачиваться.

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Часть сотрудников завода Nissan в Петербурге сохранят свои рабочие места до конца этого года. В настоящее время идет процедура передачи российских активов Nissan подведомственному Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».

Примерно две тысячи сотрудников будут получать 2/3 своего оклада.

«На данном этапе прорабатывается вариант со сменой собственника. В этом случае работников автоматически переводят к новому собственнику НАМИ с сохранением трудовых договоров, всех льгот и с гарантией сохранения рабочих мест в течение 12 месяцев», — рассказал представитель профсоюза Nissan Петр Принев ТАСС.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС