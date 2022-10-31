Nissan сохранит сотрудников на автозаводе в России — журнал За рулем

Nissan сохранит сотрудников на автозаводе в России

Вынужденный простой будет оплачиваться.

Материалы по теме
Nissan от нас уходит — что будет с гарантией?

Часть сотрудников завода Nissan в Петербурге сохранят свои рабочие места до конца этого года. В настоящее время идет процедура передачи российских активов Nissan подведомственному Минпромторгу России ФГУП «НАМИ».

Примерно две тысячи сотрудников будут получать 2/3 своего оклада.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

«На данном этапе прорабатывается вариант со сменой собственника. В этом случае работников автоматически переводят к новому собственнику НАМИ с сохранением трудовых договоров, всех льгот и с гарантией сохранения рабочих мест в течение 12 месяцев», — рассказал представитель профсоюза Nissan Петр Принев ТАСС.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Наше новое видео
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты
3 искренних заблуждения при перевозке детей

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров335
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: