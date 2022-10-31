Не вписалась в поворот: Лена Ленина перевернулась на своем Мерседесе — журнал За рулем

Не вписалась в поворот: Лена Ленина перевернулась на своем Мерседесе

Автомобиль восстановлению не подлежит.

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Писательница и бизнесвумен Лена Ленина перевернулась на своем Мерседесе неподалеку от Монако. Как сообщил Прохор Шаляпин, ее ослепило солнце, и она не вписалась в поворот серпантина приморской дороги Лазурного берега.

Автомобиль восстановлению уже не подлежит. Ленина отделалась синяками и царапинами. Она сама вылезла из машины и вытащила свою собачку, которая от удара потеряла сознание на несколько минут, но с ней все в порядке.

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Друг Лениной отметил, что «Лена не употребляет алкоголь ни в каких количествах и никогда, и за рулем она достаточно аккуратна».

Фото: Michael Förtsch (Unsplash)

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