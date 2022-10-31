Не вписалась в поворот: Лена Ленина перевернулась на своем Мерседесе

Материалы по темеДепутат сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Писательница и бизнесвумен Лена Ленина перевернулась на своем Мерседесе неподалеку от Монако. Как сообщил Прохор Шаляпин, ее ослепило солнце, и она не вписалась в поворот серпантина приморской дороги Лазурного берега.
Автомобиль восстановлению уже не подлежит. Ленина отделалась синяками и царапинами. Она сама вылезла из машины и вытащила свою собачку, которая от удара потеряла сознание на несколько минут, но с ней все в порядке.
Материалы по темеСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте
Друг Лениной отметил, что «Лена не употребляет алкоголь ни в каких количествах и никогда, и за рулем она достаточно аккуратна».
Фото: Michael Förtsch (Unsplash)