Россияне стали меньше покупать авто с автоматом. Нам объяснили почему

Впервые за последние несколько лет на авторынке снизилось количество продаж новых машин с автоматической коробкой передач.

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Как изменялись продажи популярных автомобилей с АКП в течение трех кварталов текущего года, изучили аналитики «Открытия Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»).

За счет удачных для дилеров зимних месяцев сохранилась неизменной тройка лидеров. Но, как и во всех сегментах нашего авторитейла, список наиболее продаваемых двухпедальных версий начинают заполнять «китайцы».

Лидирует в списке авто с автоматом Kia Rio — за три квартала текущего года было реализовано 19,3 тысячи таких машин, что на 66% меньше, чем за тот же период в 2021-м. При этом доля версий с АКП у модели снизилась с 89 до 81%.

На втором и третьем местах расположились два Hyundai: Solaris (14,8 тыс. шт.) и Creta (14,1 тыс. шт.). В части доли продаж автоматических версий по обеим моделям наблюдался небольшой рост. Но говорить здесь о какой-либо тенденции нельзя, дилеры просто распродавали то, что могли достать на складах дистрибьюторов после мартовской остановки завода под Санкт-Петербургом.

У «китайцев» доля машин с автоматом прежняя или чуть больше. Так, Chery Tiggo 7Prо (10,5 тыс.), как и Geely Coolray (6,5 тыс.), поставляют к нам исключительно с автоматом. Haval Jolion в России представлен как с автоматом, так и с механикой. Купили таких машин с автоматом ровно столько же, сколько и в прошлом году (90% к 90%). Всего авто с автоматом продали 9,7 тыс. штук.

Однако в целом за три квартала 2022 года в России продали 293 тысячи легковых и коммерческих автомобилей с различными типами автоматов. Это на 77% ниже, чем за тот же период прошлого года.

Доля «автоматических» версий на нашем рынке также снизилась — с 62% до 57,9%.

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Тенденция

В ближайшие месяцы такая тенденция сохранится, отмечают эксперты. У нас практически исчезают продажи премиальных автомобилей, которые раскупались, в основном, с автоматической коробкой передач. А самый массовый производитель машин — АВТОВАЗ пока смог наладить выпуск машин только с механикой.

В то же время вместе с существенным ростом продаж «китайцев» общая доля автоматических версий на рынке может вновь начать расти. Но произойдет это не раньше следующего года.