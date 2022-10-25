Как водители убивают собственную АКП осенью

Как можно испортить автоматическую коробку в автомобиле, рассказал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Способов много, но один из них заслуживает особого внимания.
Теплое время года уже позади, и перед поездкой приходится думать о том, что узлы машины нуждаются в прогреве. Но если к прогреву двигателя большинство относится более-менее терпимо, то о том, что нужно прогревать и коробку, подозревают не все.
Причем автоматической коробке на прогрев требуется больше времени, ведь она разогревается только за счет трения в шестернях и фрикционах. После того как поработает двигатель и трансмиссионная жидкость станет менее вязкой (но сильно она все равно не прогреется), можно плавно начинать движение.
Нормальная температура рабочей жидкости в автомате составляет от 50 до 90°С. И если сразу дать автомату большую нагрузку, можно потерять и сальники, и уплотнения.
Длительность щадящей езды зависит от температуры окружающего воздуха.
Можно прогреть коробку и стоя на месте. Для этого нужно перевести селектор в положение D или R, удерживая тормоз. И дать автомату поработать в этих режимах минутку-другую. ДВС получает нагрузку благодаря гидротрансформатору, одна часть которого вращается, а другая остановлена вместе с колесами. Мотор прогреется быстрее, а интенсивное перемешивание жидкости в гидротрансформаторе приведет к ускоренному прогреву коробки передач.
Недостаточный прогрев — лишь одна из причин, которая может вывести из строя автоматическую коробку. Все подробности — в материале «Как водители гробят АКП — 6 грубых ошибок».
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