Видео наезда депутата на шестилетнего мальчика появилось в соцсети

Оставившему место ДТП водителю грозит уголовное дело и исключение из партии.

Материалы по теме Депутат сбил ребенка и скрылся с места ДТП

30 октября в райцентре Татарск (Новосибирская область) ребенка сбил районный депутат Сергей Мамонтов. Происшествие в подробностях попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видеозаписи иномарка заворачивает во двор, буквально подминает под себя ребенка, мальчик оказывается под машиной. После чего водитель выходит из нее, что-то говорит, размахивает руками и уезжает. Видео с места происшествия разместил паблик АСТ-54 ВКонтакте.

Мама пострадавшего Богдана рассказала КП-Новосибирск о подробностях произошедшего.

За пять минут до аварии они с сыном приехали домой, поднялись в квартиру на второй этаж, открыли дверь, и в этот момент у них убежала кошка. Мальчик сказал, что пойдет и занесет ее домой. Его не было ровно три минуты.

Вернулся Богдан в сопровождении соседей, он был весь в крови. Соседи рассказали, что на него наехала Тойота местного депутата.

Состояние ребенка стабильно тяжелое, у мальчика диагностировали рваную рану на голове, наложили швы, но окончательный диагноз пока не понятен. Ребенок находится в реанимации центральной районной больницы.

После аварии

Полиция уже задержала водителя, он прошел медосвидетельствование. Установлено, что в момент аварии он был трезв. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Также будет возбуждено уголовное дело по травмам мальчика, но только когда будет окончательно установлен характер повреждений.

Видео: ВКонтакте