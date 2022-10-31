Еще один финансовый институт будет продавать автомобили

Хотя эксперты признают, что для запуска такого сервиса сейчас не самое удобное время.

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У автомобилистов появится еще одна возможность купить автомобиль по схеме, схожей с моделью маркетплейса.

О запуске сервиса по продаже автомобилей заявил банк «Тинькофф». В тестовом режиме через дилера Fresh Auto можно уже сейчас купить авто в Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах.

Приобрести таким образом пока можно китайские Haval. После подтверждения машину забронируют на складе, затем привезут покупателю, оформят документы и произведут окончательный расчет.

В идеале банк планирует создать полноценную автомобильную экосистему, где можно будет производить все действия, связанные с приобретением автомобиля, сообщают «Ведомости».

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС