Суд пояснил, когда истекает срок давности при ДТП

Каким важным может стать всего лишь один день!

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Гражданка Мельникова 22 декабря 2020 года, управляя автомобилем, создала помеху автобусу, водитель которого был вынужден резко затормозить. Ему удалось избежать столкновения, однако из-за резкого торможения в салоне автобуса упали пассажиры, один из которых сломал руку. Этот дорожный инцидент был квалифицирован как дорожно-транспортное происшествие.

Но Мельникова покинула место происшествия, участником которого стала, поэтому мировой судья 22 марта 2021 года признал ее виновной в совершении административного правонарушения. Но судья принял решение спустя 3 месяца и 1 один день с момента спорной аварии, на что справедливо и указал адвокат истицы.

Однако все суды, вплоть до Верховного, решили, что срок давности отсчитывается не с момента аварии, а на следующий день.

Мельниковой вместе с адвокатом пришлось обращаться в Конституционный суд, который встал на ее сторону.

Решение Конституционного суда

Суд высшей инстанции признал статью 4.5 КоАП несоответствующей Конституции РФ, так как она не дает четкого определения дня, от которого должен исчисляться срок давности.

Суд привел в пример уголовное законодательство, согласно которому

сроки давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по истечении последнего дня последнего года соответствующего периода (например, если преступление небольшой тяжести было совершено 12 августа 2010 года в 18 часов, то срок давности в данном случае начинает течь 12 августа 2010 года, последний день срока давности — 11 августа 2012 года, по истечении которого, т.е. с 00 часов 00 минут 12 августа 2012 года, привлечение к уголовной ответственности недопустимо); при этом не имеет значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, выходной или праздничный день.

Из этого не следует, указал суд, что нормы уголовного права следует соблюдать и в административном, но неоднозначность и противоречивость правового регулирования препятствуют адекватному уяснению установленных законом правил, создают предпосылки для административного произвола и избирательного правосудия, чем нарушаются конституционные права и свободу человека и гражданина.

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Поэтому Конституционный суд постановил признать часть 1 статьи 4.5 КоАП Российской Федерации несоответствующей Конституции РФ, а Федеральному законодателю предписал устранить эту правовую неопределенность. Пока этого не будет сделано, исчислять срок давности привлечения к административной ответственности будут начиная со дня совершения административного правонарушения.

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КС признал решение по делу гражданки Мельниковой, вынесенное на основании части 1 статьи 4.5 КоАП Российской Федерации, неконституционным и подлежащим пересмотру в установленном порядке.