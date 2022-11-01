Eзда с инструктором: за какие нарушения выпишут штраф

Как показывает судебная практика, обжаловать такое наказание будет непросто.

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За нарушение правил учебной езды предусмотрена ответственность по ст. 12.22 КоАП («Нарушение правил учебной езды»). Нарушителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей. Портал pravo.ru собрал дела, когда инструкторы по вождению нарушили правила учебной езды и были наказаны рублем.

1. Отсутствие зеркала заднего вида

Инспектор ГИБДД остановил учебный автомобиль, внутри салона которого не оказалось зеркала заднего вида со стороны инструктора по вождению. Инспектор составил на инструктора протокол и оштрафовал на 500 рублей. Тот пытался объяснить, что в машине есть зеркала заднего вида для инструктора, но они установлены не в салоне, а на кузове. Но суд отказал в удовлетворении иска.

2. Непристегнутый инструктор

Инструктор по вождению проводил обучающее занятие, не пристегнувшись ремнем безопасности. Инспектор ГИБДД заметил это, остановил авто и составил на Сидельникова протокол по ст. 12.22 КоАП («Нарушение правил учебной езды»), выписав штраф в 500 рублей. Пояснения того, что ремень был немного приспущен, чтобы было удобнее в случае необходимости перехватить руль, инструктору не помогли. Пристегиваться должны все, и никаких исключений нет. Штраф — 500 рублей.

3. Инструктор не имел при себе водительских прав

Инспектор остановил учебный автомобиль и решил проверить права инструктора, но у того не оказалось при себе документа, что нарушает подп. 21.3 п. 21 ПДД («Учебная езда»). Поэтому сотрудник ГИБДД составил постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 12.22 КоАП («Нарушение правил учебной езды»). Пояснения инструктора, что он забыл права дома, поздно это заметил, и приятель привез их еще до того, как инспектор успел заполонить документ, не заставили судью изменить решение. Итог — штраф в 500 рублей.

4. Учебная езда на запрещенной дороге

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Сотрудник ГИБДД остановил учебный автомобиль на дороге, обучение езде на которой запрещено по подп. 21.6 п. 21 ПДД («Учебная езда»). Инспектор составил на инструктора по вождению постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 12.22 КоАП («Нарушение правил учебной езды») с назначением 500 руб. штрафа.