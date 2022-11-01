Первый пошел! Hyundai начала завозить автомобили из-за границы

Машины калининградской сборки распродали, и на российский рынок прибыли несколько сотен машин из Южной Кореи.

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После того как были распроданы машины калининградской сборки, производитель решил завезти несколько сотен автомобилей из Южной Кореи. Это партия кроссоверов Tucson по цене от 3 млн до 4,5 млн рублей, пишет интернет-портал Quto, изучивший рынок.

В основном завезли дизельные авто с мотором 2 л, 186 л.с., коробкой-автомат и полным приводом.

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Покупатели пока присматриваются: это дорого, можно взять машину у серых дилеров подешевле, но без заводской гарантии. Так, у «параллельных» импортеров уже появились Hyundai Sonata корейской сборки. Такой автомобиль в хорошей комплектации можно приобрести за 3 млн рублей.

Кроме того, дилеры предлагают Mitsubishi Pajero из последней партии (четвертое поколение модели уже перестали выпускать), а также несколько российских авторитейлеров начали продавать новые Mitsubishi Outlander четвёртого поколения, ввезенные по параллельному импорту из США и Объединенных Арабских Эмиратов.