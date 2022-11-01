Бумажные ПТС уходят в историю

Их полностью заменят электронные.

Материалы по теме 5 важных изменений для водителей с 1 ноября 2022 года

Цифровизация все сильнее проникает в аспекты нашей жизни. Со 2 ноября 2022 года ставящим автомобиль на учет в ГИБДД больше не будут выдавать бумажный паспорт транспортного средства (ПТС).

Регистрировать право на владение автотранспортом в МВД будут только в электронном виде. Электронный ПТС полностью заменит бумажный, соответственно, и бумажное СТС уйдет в прошлое.

Сделать это планировали еще в 2021 году, но потом отложили на год.

О том, какие еще изменения ждут водителей с ноября, можно прочитать здесь.

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