Бумажные ПТС уходят в историю — журнал За рулем

Бумажные ПТС уходят в историю

Их полностью заменят электронные.

Материалы по теме
5 важных изменений для водителей с 1 ноября 2022 года

Цифровизация все сильнее проникает в аспекты нашей жизни. Со 2 ноября 2022 года ставящим автомобиль на учет в ГИБДД больше не будут выдавать бумажный паспорт транспортного средства (ПТС).

Регистрировать право на владение автотранспортом в МВД будут только в электронном виде. Электронный ПТС полностью заменит бумажный, соответственно, и бумажное СТС уйдет в прошлое.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Сделать это планировали еще в 2021 году, но потом отложили на год.

О том, какие еще изменения ждут водителей с ноября, можно прочитать здесь.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров65
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: